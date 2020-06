Caso Miguel: Em depoimento, primeira-dama relata o que aconteceu em elevador

Anjos e demônios

Em depoimento a primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real disse que não apertou o botão do elevador como mostra as imagens do local. A informação é do advogado de defesa de Sari, segundo o G1.

De acordo com a publicação, ela declarou que simulou apertar o botão na tentativa de convencer Miguel a sair do elevador, pois, em outras seis vezes o menino entrou e saiu do mesmo.

O advogado de defesa relatou que Sari ligou três vezes para a mãe do menino, que trabalhava como empregada doméstica na casa dela, mas as ligações deram na ‘caixa postal’.

O menino caiu do 9º andar e não resistiu. A primeira-dama e o marido prestaram depoimentos nesta segunda-feira (29).