Caso das rachadinhas: Flávio Bolsonaro e esposa são intimados para depor

O Ministério Público do Rio de Janeiro intimou o senador Flávio Bolsonaro e a esposa, Fernanda Antunes Bolsonaro, para prestarem depoimentos sobre o suposto esquema das ‘rachadinhas’. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, o casal deve ser ouvido na semana que vem. A intimação partiu do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção.

O grupo era responsável pela investigação de supostos crimes, em 2007 a 201, no antigo gabinete do filho mais velho de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.