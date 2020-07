Casal é denunciado por matar mais de 60 cães sufocados

Wilson Lima vence a batalha política

Um casal foi denunciado após ter matado 69 cães de um abrigo, localizado em em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil do estado, o crime aconteceu no dia 14 de março, mas foi somente na última segunda-feira (13), que foi concluído o inquérito, que apontou que os donos do abrigo foram os responsáveis pela morte de dezenas de animais. Eles haviam feito um boletim de ocorrência informando que os animais tinham sido envenenados por uma terceira pessoa.

Conforme explicou a Delegada Stefhany Martins, a mudança do abrigo foi realizada por volta das 13 horas, em um dia muito quente. “Ficou constatado que a proprietária do lar temporário e o marido colocaram 73 cães dentro de um caminhão baú fechado, sem ventilação ou sistema de refrigeração. Além disso, não foram usadas caixas de transporte, ficando os animais soltos dentro desse compartimento de cargas por uma hora e meia”, conta a Delegada.

Em certa parte do trajeto, a mulher foi verificar como estavam os cachorros e percebeu que 20 já estavam mortos, o restante também já estava com a saúde comprometida. Foi então, segundo a polícia, que ela teve a idéia de dar chumbinho para os outros animais.

De acordo com delegada Martins, o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público, que pode solicitar que a mulher seja ouvida novamente. Os cães sobreviventes foram devolvidos para ela, que os entregaram aos donos que os deixavam no abrigo.