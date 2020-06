Casados há 60 anos, idosos morrem no mesmo dia por coronavírus

Anjos e demônios

Um casal de idosos morreu neste sábado (27) com coronavírus, na cidade de Pirapozinho, em São Paulo. Alcides Albano Gomes, de 80 anos, e Maria de Lourdes de Souza Gomes, de 85, tinham 60 anos de casados e deixaram 4 filhos, dez netos e seis bisnetos.

De acordo com o Sistema Globo, Alcides foi o primeiro a apresentar os sintomas da doença e foi entubado na UTI no dia 30 de maio. A esposa, Maria de Lurdes, foi levada ao hospital dias depois.

No sábado (27), a família recebeu a ligação do hospital com a notícia de que Maria de Lourdes havia morrido. No mesmo dia, no final da noite, eles foram avisados que Alcides havia morrido também. Ainda de acordo com a publicação, uma das filhas contou que o pai não ficou sabendo da morte da esposa porque ele estava inconsciente.