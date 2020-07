Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Imagens chocantes: Carro passa por cima de criança de 2 anos https://t.co/mnCjKcl5j3 pic.twitter.com/vNtDKrlvKj — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 6, 2020

O pequeno Théo, de 2 anos, ‘nasceu de novo’ após sofrer um surpreendente acidente no último dia 24, no interior de Minas.

Conforme as imagens de segurança, Theo estava com a avó, quando correu para o outro lado para entregar o celular para o avô, momento em que a criança foi atropelada por um carro.

Segundo informações do Fantástico, a criança arremessada ao colidir com para-choque do carro. Das rodas do veículo passaram por cima do menino, que foi levado para o hospital. Ainda segundo o Fantástico, médicos afirmam fato de ser muito criancinha, alguns ossos ainda não estão completamente formados e por isso a criança se livrou da morte.