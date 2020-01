Carro invade posto de combustível e causa explosão no Ceará

Um carro invadiu um posto, no município de Cedro, Região Centro-Sul do Ceará, na noite deste domingo (5), e provocou um incêndio no posto de combustíveis.

Segundo um site de notícias do Globo, a Delegacia Municipal de Cedro disse que dois homens, em um veículo e com sinais de embriaguez, colidiram em uma bomba de combustível do posto, provocando um incêndio no local.

Os homens fugiram após o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionada e debelou as chamas. Não houve feridos, apenas danos materiais na edificação e em dois veículos: um carro e uma motocicleta. A guarnição de bombeiros fez o rescaldo, evitando possível reignição.

A Polícia Civil realiza investigações para capturar os envolvidos no fato.