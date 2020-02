Carlos Bolsonaro surge com camisa de Marthin Luther King e vira motivo de piada na web

Carlos Bolsonaro se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesse domingo (23), ao ser flagrado usando uma camisa com a foto de Marthin Luther King estampada. O ativista é o grande ícone da luta pelos direitos civis do negros e chegou a receber o Nobel da Paz pela causa.

Assim que a foto foi compartilhada, internautas não perdoaram e surgiram com vários memes nas redes sociais satirizando a situação, confira:

Carlos foi filmado usando a roupa nesse sábado (22), no terminal de um aeroporto. O registro foi feito por um jovem que ao perceber a presença do vereador, aproximou e provocou o vereador ao perguntar por Fabrício Queiroz, ex-assessor envolvido em um escândalo de corrupção com outro filho de Bolsonaro: Flávio.

Na gravação, Carlos dá uma resposta “atravessada” ao homem e um segurança chega a intimidá-lo.