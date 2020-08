Capivara é flagrada curtindo banho de mar em praia no Leblon

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Guardas do Grupamento de Defesa Ambiental e fiscais do Meio Ambiente resgataram nesta sexta, dia 31, uma capivara que estava "nadando" na Praia do Leblon, altura do Posto 12.

Saiba mais: https://t.co/N6u1t7Hdf0#SomosAGuarda pic.twitter.com/v95g1NAkgg — Guarda Municipal Rio (@GMRio) July 31, 2020

Uma capivara foi resgatada após ser flagrada aproveitando um dia de sol e mar nessa sexta-feira (31) na praia do Leblon, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro.

Banhistas fizeram vários vídeos do animalzinho mergulhando animadamente no local. A capivara ainda desfilou pela areia e deu trabalho para os guardas municipais e agentes da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente.

Sempre que eles tentavam pegá-la, ela corria para a água e sumia entre as ondas. No fim, ela foi levada e solta no Parque Natural Municipal de Marapendi, na Barra da Tijuca (zona oeste).