Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada até este sábado

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada e termina neste sábado (30). O baixo índice de vacinação de grupos prioritários motivou a prorrogação da campanha.

Segundo a Agência Brasil, de 77,7 milhões de pessoas que fazem parte do grupo de risco, apenas 63,53% receberam a vacina. É do grupo de risco pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

Ainda de acordo com o site, a vacina contra influenza não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas ajuda os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19.

O Ministério da Saúde espera vacinar mais de 28,3 milhões de pessoas.