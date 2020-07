Caminhoneiro de 51 anos é preso com 3,3 toneladas de maconha escondida em carga de soja

Anjos e demônios

Um caminhoneiro de 51 anos foi preso após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com aproximadamente 3,3 toneladas de maconha em meio a uma carga de soja, em um caminhão que viajava pela BR-272, em Francisco Alves, no Paraná, nesta segunda-feira (29).

Segundo o Sistema Globo, o motorista do caminhão afirmou que pegou a droga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e levaria até Maringá, no Paraná. Ele ainda contou que era a segunda vez que ele realizava o transporte de drogas.

O homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e a maconha foi apreendida e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil do estado.