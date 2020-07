Caixa libera 2ª parcela do auxílio emergencial à Sara Giromini

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

A bolsonarista Sara Giromini deve receber a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, em agosto. Ela foi presa por fazer ameaças ao Congresso Nacional e tem de usar tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Isto É, a previsão para o segundo pagamento é no dia 07 de agosto. Sara já recebeu a primeira parcela.

A líder do grupo “300 do Brasil”, ficou detida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Ela e outros apoiadores extremistas são investigados por fazer ataques ao STF e ao Congresso.