Cacique, líder da etnia Arara, morre aos 41 anos com coronavírus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

O cacique José Carlos Ferreira Arara, de 41 anos, morreu nesta terça-feira (09) em decorrência do coronavírus. Ele era da aldeia Guari-Duan, da etnia indígena Arara, na região do Xingu, no Pará.

Segundo o Sistema Globo, o indígena estava internado no Hospital Geral de Altamira, onde morreu após uma parada cardíaca. O corpo de 'Zé Carlos', como era conhecido, foi levado para Terra Indígena Arara da Volta Grande e será sepultado seguindo as tradições dos povos indígenas.