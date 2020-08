Cachorro morre trancado em porta-malas de carro após ser esquecido pelo dono

Um cachorro morreu após ser esquecido pelo próprio dono dentro do porta-malas de um carro em um estacionamento de um supermercado, nesta quarta-feira (6). O caso ocorreu na região metropolitana de Cuiabá.

De acordo com informações do G1, a Guarda Municipal foi acionada pelo estabelecimento que percebei que o animal estava preso no veículo. O homem estava fazendo compras no local.

Ainda segundo a publicação, o dono disse aos agente que está passando por muitos problemas, e isso teria feito com que ele esquecesse o cachorro. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.