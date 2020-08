Cachorro é resgatado após ficar preso entre postes de concreto

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Um cachorro de rua passou um 'aperto', nesta quinta-feira (30). Ele ficou preso entre postes de concreto e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por um morador da área que percebeu que o animal não conseguia sair porque estava "entalado" entre as estruturas. Foi necessário usar um equipamento para afastar os postes e retirar o animal, que sofreu alguns ferimentos. As informações são do Sistema Globo.

Após ser socorrido, o animal conseguiu um novo lar ao ser adotado.