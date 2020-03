Bruno Henrique do Flamengo é parado em blitz e apresenta suposta CNH Falsa

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi parado em uma blitiz da Lei Seca na madrugada deste sábado (29), na barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ao apresentar a CNH, o documento não constava no sistema do Detran e levantou a hipótese de documento falso.

Ao UOL, o delegado do 16º DP do Rio de Janeiro informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o uso de documento falso. Além disso, uma perícia vai analisar se a CNH é falsa ou se houve erro no banco de dados do Detran.