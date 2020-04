Brasil ultrapassa marca de 16 mil infectados e mais de 800 mortos pelo Covid-19

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Novos dados divulgados pelas secretarias estaduais de saúde mostram que o país atingiu a marca de 16.238 pessoas infectadas e 823 mortos somando os casos de todos os estados nessa quinta-feira (9).

Nesse mesmo balanço o Amazonas assumiu a liderança do ranking de estado com maior incidência de casos por 100 mil habitantes. Em apenas 24h, 168 novos casos da doença foram confirmados registrando no total, 804 casos no estado e 30 óbitos.

O vírus tem avançado capital e no interior do estado e por isso, um hospital de campanha será montado em Manaus nos próximos dias, como anunciou o prefeito Arthur Neto.