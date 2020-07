Brasil ultrapassa 90 mil mortes e registra mais 2,5 milhões de infectados pela Covid-19

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

O Brasil ultrapassou a marca de 90 mil mortes por coronavírus, nesta quarta-feira (29). Conforme o consórcio de veículos de imprensa, são 90.188 óbitos e mais de 2,5 milhões de casos confirmados da doença.

Em 24 horas, foram 69.074 novas notificações incorporadas no sistema do Ministério da Saúde. Ontem o total era de 2.483.191. No mesmo período, o país registrou 1.595 novos registros de mortes.

O alto número se deveu à inclusão dos dados de São Paulo de ontem. No balanço divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, o painel marcava 88.539 falecimentos. As informações são da Agência Brasil.