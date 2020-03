Brasil tem mais de 300 casos de coronavírus em 15 estados

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até as 9h30 desta terça-feira (17), 301 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil.

Segundo um site de notícias do Globo, o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de segunda-feira (16), contabilizava 234 infectados. Os casos que ainda não entraram no último relatório estão no DF e em nove estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Nesta terça, o estado da Bahia atualizou sua contagem de sete para nove casos confirmados. (Veja Tabela).

Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava até segunda-feira: 2.064 casos suspeitos; 1.624 casos descartados e 18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total).