O Brasil segue com oito casos suspeitos de novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde, divulgados neste sábado (8). Desde o começo do monitoramento já foram descartados 28 suspeitas.

Os casos estão distribuídos em Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3).

Não há confirmação da doença no Brasil.