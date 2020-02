Brasil tem 132 casos suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (27) que há 132 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Há ainda outras 213 notificações que não ainda analisadas pela equipe do ministério.

Segundo um site de notícias do Globo, no novo boletim, nenhum outro caso foi confirmado. Mas o número de novas suspeitas alcançou o maior número desde o início do monitoramento.

De acordo com o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, os técnicos não tiveram tempo para analisar todas as notificações recebidas das secretarias estaduais de saúde e, por isso, o número de casos suspeitos é potencialmente maior do que os 132 que constam no relatório. O secretário-executivo chegou a falar em cerca de 300 casos.

Gabbardo explicou que, entre os 132 em análise, dois casos já foram testados para vírus respiratórios comuns e apresentaram resultado negativo. Agora, eles passam por análise específica para o coronavírus.

Entre os suspeitos, 121 têm histórico de viagem para países com transmissão da doença, outros 8 pacientes tiveram contato com casos suspeitos e três são contatos do paciente de 61 anos já confirmado com Covid-19.

Casos suspeitos por estados

Pelo país, os casos suspeitos estão distribuídos da seguinte forma: São Paulo (55), Rio de Janeiro (9), Minas Gerais (5), Santa Catarina (8), Rio Grande do Sul (24), Paraná (5), Distrito Federal (5), Goiás (3), Matro Grosso do Sul (2), Alagoas (1), Bahia (1), Ceará (5), Paraíba (1), Pernambuco (3) e Rio Grande do Norte (4).