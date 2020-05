Brasil supera a França em número de infectados pelo novo coronavírus, diz universidade

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) nesta quarta-feira (13) e se tornou o 6º país do mundo com mais casos, de acordo com o levantamento feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

Segundo um site de notícias do Globo, na terça-feira (12), o Brasil já tinha ultrapassado a Alemanha e ocupava o 7º lugar entre os países com o maior número de casos de Covid-19, doença provocada pelo novo vírus. À frente do Brasil no levantamento da Johns Hopkins estão: EUA, Rússia, Espanha, Reino Unido e Itália.

O ranking dos países com mais casos de infecção, que é constantemente atualizado, indica que 4,2 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo. Os países com mais casos são:

Estados Unidos: 1,3 milhão de infectados e 82,5 mil mortes

Rússia: 242 mil infectados e 2,2 mil mortes

Reino Unido: 230 mil infectados e 33,2 mil mortes

Espanha: 228 mil infectados e 26,9 mil mortes

Itália: 221 mil infectados e 30,9 mil mortes

Brasil: 179 mil infectados e 12,5 mil mortes

França: 178,3 mil infectados e 26,9 mil mortes

Alemanha: 173 mil infectados e 7,7 mil mortes

Turquia: 141 mil infectados e 3,8 mil mortes

Irã: 112,7 mil infectados e 6,7 mil mortes

China: 84 mil infectados e 4,6 mil mortes

O Brasil é também o 6º do ranking dos países com mais mortes, ficando atrás dos EUA, Reino Unido, Itália, França e Itália, ainda segundo a universidade.