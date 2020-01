Brasil relata caso suspeito de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou, na quarta-feira, que investiga um caso suspeito do novo coronavírus. A paciente esteve em Xangai, na China, e desembarcou em Belo Horizonte no dia 18 de janeiro. A brasileira, de 35 anos, procurou, nesta terça-feira, a Unidade de Pronto Atendimento Centro Sul da capital mineira com sintomas respiratórios.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o quadro não é grave, mas a mulher foi levada ao Hospital Eduardo Menezes, onde ficará em observação. A unidade é referência para o atendimento de doenças infectocontagiosas.

A paciente relatou à equipe médica que não esteve em contato com pessoas com sintomas do vírus na China, nem esteve na região de Wuham, cidade onde o surto começou no mês passado.

Já foram feitos os exames que podem confirmar ou descartar o diagnóstico do coronavírus. Ainda de acordo com o governo mineiro, foram tomadas todas as medidas para evitar uma possível transmissão do vírus.

Por nota, o Ministério da Saúde informou que a paciente de Minas Gerais não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde, já que ela esteve em Xangai, onde não há, até o momento, transmissão ativa do vírus.

O Ministério da Saúde relatou também que monitora a situação e, se houver definição de situação de emergência pela Organização Mundial da Saúde, o governo brasileiro vai tomar as medidas cabíveis para evitar que casos de coronavírus cheguem ao país.