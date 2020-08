Brasil registra mais de 92 mil mortes por Covid-19

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

O Brasil alcançou o triste número de 92.568 mortes por coronavírus, segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados, nesta sexta-feira (31).

O país conta com 1.191 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas. Ao todo, desde o início da pandemia no Brasil, já são 2.666.298 brasileiros com o novo coronavírus, 52.509 desses confirmados no último dia, conforme o Sistema Globo.