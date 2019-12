Brasil é 14º país que mais emitiu CO2 em 2018

Em 2018, o Brasil foi o 14º país que mais emitiu dióxido de carbono (CO2), o principal gás responsável pelo efeito estufa, no mundo.

Dados do Global Carbon Atlas (Atlas Global de Carbono, em tradução livre), um esforço de diversas entidades científicas para medir as emissões do gás, mostram que o país entrou na lista dos 15 maiores emissores em 2011. Em 2013, chegou a ocupar a 11ª posição.

Antes da entrada do Brasil, o México era o único representante da América Latina no grupo.

O papel das emissões de CO2 nas mudanças climáticas voltou à tona durante o encontro de cerca de 200 países na COP 25 (conferência do clima da ONU), em Madri, na Espanha.

Encerrada no último domingo após dias de tensas negociações, a conferência resultou em um pacto no qual os países se comprometeram a estabelecer metas mais rígidas para a redução das emissões de CO2 e apresentar novas promessas climáticas na próxima grande conferência, prevista para acontecer no ano que vem em Glasgow, na Escócia.

Apoiado pela União Europeia, o estímulo a metas mais ambiciosas teve a oposição de países como Estados Unidos, Índia e China, três dos maiores emissores, além do Brasil, que chegou até a bloquear o acordo temporariamente.

Mas como mudou, nos últimos anos, o ranking dos maiores emissores de dióxido de carbono?