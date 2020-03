Brasil continua com 25 casos de coronavírus; há 930 suspeitas

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (9) seu mais recente balanço sobre os casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O vírus é o responsável pela epidemia da doença batizada de Covid-19.

Segundo um site de notícias do globo, os números apontam: 930 casos suspeitos, eram 663 casos suspeitos no domingo (9); 25 casos confirmados, mesmo número do levantamento anterior e 685 descartados.

Entre os 25 confirmados, quatro pacientes estão hospitalizados. O ministério apontou que três pacientes têm hipertensão, um tem diabetes e um, doença pulmonar.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, explicou que novos casos devem ser incluídos, mas eles não foram acrescentados já no atual balanço, que traz as informações relatadas pelas secretarias estaduais de saúde somente até as 12h desta segunda.