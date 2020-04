Brasil atinge a marca de 66.501 infectados e 4.543 mortes por coronavírus

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (27), o novo balanço dos dados do novo coronavírus (Covid-19), no Brasil.

Já são 66.501 infectados, com quase 5 mil casos registrados em 24 horas. O número de mortes subiu para 4.543.

O Amazonas, ocupa o 5º lugar do ranking de estados com mais infectados, com 3.928 casos, ficando atrás apenas de São Paulo (21.696), Rio de Janeiro (7.944), Ceará (6.726) e Pernambuco (5.358).