Bolsonaro sanciona lei que suspende pagamento do Fies até dezembro

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Foi sancionada nesta quinta-feira (9) pelo pelo presidente Jair Bolsonaro, o projeto que suspende o pagamento do Fies até o último dia de dezembro.

Segundo o site Globo, o projeto prevê a suspensão da cobrança do financiamento pelo tempo que durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, entretanto, Bolsonaro vetou o trecho que tirava do Comitê Gestor do Fies a competência de definir os cursos aptos ao financiamento complementar do Novo Fies.

Ficam suspensos:

a obrigação de pagamento das parcelas regulares do saldo devedor;

a obrigação de pagamento dos juros incidentes sobre o financiamento;

o pagamento de parcelas de renegociação de contrato.