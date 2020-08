Bolsonaro lamenta explosão no Líbano: 'como se fosse em nosso território'

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para lamentar a explosão que aconteceu, nesta terça-feira (04), em Beirute e deixou 78 mortos e mais 4 mil feridos, segundo dados divulgados no UOL ainda nesta noite. No Twitter, Bolsonaro disse estar profundamente triste com as cenas.

Profundamente triste com as cenas da explosão em Beirute. O Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e, deste modo, sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território. Manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas fatais e aos feridos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 5, 2020