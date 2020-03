Bolsonaro edita MP e fechamento de aeroportos e rodovias dependerá de aval

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória (MP) que estabeleceu a competência do governo federal em determinar o fechamento de aeroportos, rodovias e estradas federais. A informação foi passada pelo próprio presidente na última sexta-feira (21).

"Eu assinei medida provisória deixando claro ser de competência federal, observando critérios técnicos e responsáveis, a definição sobre fechamento, ou não, de aeroportos, rodovias e estradas federais", disse Bolsonaro.

O presidente já havia criticado o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que anunciou que fecharia as divisas do estado e suspenderia voos em aeroportos fluminenses, para tentar conter a propagação do coronavírus no Estado. Bolsonaro defende que a pandemia não pode paralisar a atividade econômica e se posicionou contra a proibição de voos e o fechamento de comércios e restaurantes.

A MP aditada pelo presidente prevê a restrição temporária de entrada e saída do país e locomoção em estradas interestaduais e intermunicipais apenas quando recomendada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).