Bolsonaro diz que Moro queria indicação ao STF em troca de demissão de Valeixo

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

O presidente Jair Bolsonaro rebateu as acusações feitas pelo ex-Ministro da Justiça, Sérgio Moro, feitas durante o anúncio de demissão da pasta nesta sexta-feira (24).

Bolsonaro disse que Moro só tem compromisso com seu próprio ego e não com o Brasil. Jair negou, ainda, que tenha tentado interferir nas investigações da Polícia Federal: ”Nunca pediu para blindar alguém da minha família, jamais faria isso”. Mas afirmou que pedia relatórios diários a Moro sobre as atividades da PF.

"Sempre falei para ele: 'Moro, não tenho informações da PF. Eu tenho que ter, todo dia, um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder decidir o futuro da nação'. Nunca pedi a ele o andamento de qualquer processo, até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na Justiça, quase que implorando informações. E assim eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência do governo, como a Abin, que tem à frente um delegado da PF”, declarou.

Sobre a demissão de Maurício Valeixo da direção geral da PF, o presidente afirmou que o próprio delegado já havia dito que estava cansado e queria deixar o cargo e que Moro concordou com a demissão de Valeixo, mas em troca queria uma indicação para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Mais de uma vez, o senhor Sergio Moro disse para mim: 'Você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o STF'", declarou.

Bolsonaro disse ainda que por várias vezes implorou para que Moro fizesse o trabalho de ministro junto à PF para que investigasse por exemplo sua tentativa de assassinato e citou o caso Marielle. “A PF mais se preocupou com a Marielle do que com o seu chefe supremo. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber – entendo senhor ex-ministro, entre o meu caso e o da Marielle, o meu está muito menos difícil de se solucionar. (…) Acredito que a vida do presidente da Republica tem significado. Isso é interferir na Polícia Federal?”, questionou.

Por fim, o presidente mandou uma mensagem direta a Moro“: Senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso”, disse.