Bolsonaro diz que general vai ficar ‘por muito tempo’ no comando do Ministério da Saúde

O general Eduardo Pazuello, que está respondendo como interino no comando do Ministério da Saúde deve ficar nesta situação “por muito tempo”, conforme declaração do presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (20). A afirmação ocorreu durante conversa do presidente com profissionais de limpeza pública que estavam trabalhando próximo ao Palácio do Alvorada, em Brasília.

Bolsonaro disse que o general não possui formação na área da saúde, por isso ele será assessorado por uma “equipe boa de médicos”. O general Pazuello foi nomeado para o cargo de secretário-executivo do ministério e está no comando desde o pedido de demissão de Nelson Teich, na semana passada.