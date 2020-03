Bolsonaro chama coronavírus de pequena crise: ‘não é isso tudo’

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro está em Miami, nos Estados Unidos, e durante discurso em encontro com comunidade brasileira chegou a falar que a crise mundial que se instaurou com o coronavírus não é “isso tudo” e que o assunto se trata muito de uma “fantasia propagada pela mídia no mundo todo”.

"A questão do coronavírus também, no meu entender, está superdimensionado, o poder destruidor desse vírus, então talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica", comentou o presidente.

Devido ao novo coronavírus, todos os países da União Européia possuem ao menos um caso confirmado de infecção. A economia mundial sofre grande impacto com bolsas de valores sofrendo quedas. Um total de quase 4 mil mortes pelo vírus já foram confirmadas no mundo todo. No Brasil são 25 casos confirmados pelo Ministério da Saúde.