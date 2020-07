Bolsonaro anuncia professor Milton Ribeiro como novo ministro da Educação

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

O presidente Jair Bolsonaro confirmou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (10), o professor Milton Ribeiro como o novo ministro da Educação.

“Indiquei o Professor Milton Ribeiro para ser o titular do Ministério da Educação. Doutor em Educação pela USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia. Desde maio de 2019, é membro da Comissão de Ética da Presidência da República”, escreveu ele na publicação com a foto do professor.

Ribeiro é membro da Comissão da Ética Pública da Presidência, é ligado a Universidade Mackenzie e apresenta no currículo doutorado em Educação.