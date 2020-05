Bloqueio faz avançar isolamento no Pará

Coronavírus x política e poder

Com a adoção de lockdown neste domingo, o Estado do Pará alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de isolamento social. O índice geral alcançou 54,95%, mas a capital Belém, apesar das imagens de aglomeração se manterem na periferia, atingiu uma taxa de 60,1%. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). As informações são do jornal