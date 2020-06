Beto Carrero World reabre e é criticado após cenas de aglomerações vazarem na web

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

As imagens do parque temático Beto Carrero World ganharam destaque nas redes sociais neste domingo (21). O parque que fica localizado na Penha, em Santa Catarina, virou alvo de críticas por parte dos internautas após cenas de aglomerações serem divulgadas na web, em meio a gravidade da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

"Estamos cientes das imagens que circulam na internet e elas precisam ser vistas por dois ângulos diferentes. O distanciamento está sendo respeitado entre as famílias, e os dois shows que acontecem em área aberta operam com 30% da capacidade", informou a assessoria em nota ao sistema Globo. O parque enviou foto de outro ângulo para comprovar que adotaram medidas de prevenção durante a reabertura.

Foto: Beto Carrero World/ Divulgação

Ainda de acordo com a publicação, os internautas também criticaram o descumprimento do uso de máscaras por parte do público e a falta do distanciamento social adequado. A assessoria também informou que toma as medidas necessárias de segurança para evitar a proliferação do vírus aos visitantes.

Em Santa Catarina, os parques temáticos e zoológicos já estão autorizados a funcionar desde o início de junho. O estado tem mais de 17,5 mil casos do novo coronavírus, incluindo 246 mortes. Na Penha, onde fica localizado o parque foram registrados cinco mortes, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo estadual.