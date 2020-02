Avião da FAB com 130 brasileiros deportados dos EUA chega ao Brasil

Cerca de 130 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Brasil no fim da noite dessa sexta-feira (7), em Minas Gerais. O voo pousou no Aeroporto de Confins e trouxe os imigrantes que viviam de foram ilegal no país vizinho.

No mês passado outro grupo já havia chegado, com mãos e pés algemados, ao serem expulsos pela nova política de Donal Trump com Bolsonaro tem relação próxima.

O modelo está prendendo estrangeiros que entraram de maneira clandestina no país e os mantendo em campos de imigração até que consigam mandá-los de volta ou o governo do país de origem se manifeste em retirá-los de lá.

Quem também for pego e não conseguir comprovar que mora no país há dois anos, está na mesma situação: deportação.