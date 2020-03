Aumenta para 40 os mortos em tragédia na Baixada Santista

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

A Defesa Civil de São Paulo informou que as chuvas extremas que incidiram sobre a região da Baixada Santista na madrugada de terça-feira (3) provocaram, até o momento, 40 mortes (sendo 1 não identificado) e 40 pessoas continuam desaparecidas. Três municípios foram atingidos pelas chuvas: Guarujá (29 mortes e 40 pessoas não localizadas), Santos (8 mortes) e São Vicente (3 mortes). O número atual de desabrigados é de 253 em Guarujá e 185 em Santos.

O estado disponibilizou 30,5 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados, sendo: 15,6 toneladas (colchões, cobertores, cestas básicas, roupas, água sanitária, kits de limpeza, kits de higiene e água potável) para o depósito do Fundo Social de Santos de onde serão distribuídos, mediante solicitação, às defesas civis municipais; 11 toneladas para Guarujá; 2,9 toneladas para Peruíbe e 1 tonelada para Santos.

Também foram disponibilizados equipamentos de proteção individual (luvas de raspa e capacetes) e baldes para o mutirão de voluntários que está atuando em apoio às equipes de salvamento em Guarujá.

Para o domingo (8), as condições de chuva começam a mudar um pouco, com a ocorrência de pancadas de intensidade fraca-moderada à tarde e à noite por toda a região. Apesar do aumento da intensidade, elas ocorrem de forma pontual e rápida, não excedendo os 5mm. Mesmo assim, permanece a atenção quanto a novos deslizamentos por conta do solo continuar úmido na região.