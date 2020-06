Ativista pró-Bolsonaro Sara Winter é presa pela PF no Distrito Federal

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

A ativista pró-Bolsonaro Sara Winter foi presa na manhã dessa segunda-feira (15), no Distrito Federal. Ele que é líder do grupo 300 do Brasil teria liderado um ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite do último sábado.

Sara também é investigada no inquérito que apura a produção e propagação de fake news.