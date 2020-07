Após se soltar da cadeirinha, criança é arremessada e cai de carro em movimento

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Uma criança, de quatro anos, foi arremessada de um carro em movimento nesta sexta-feira (03), depois que se soltou da cadeirinha. O acidente aconteceu, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o Sistema Globo, as câmeras de segurança mostram o momento em que a criança aparece sendo arremessada para fora do veículo no momento em que ele fazia uma curva em um cruzamento das ruas.

Em entrevista ao site, a mãe contou que o menino está bem, teve apenas arranhões, e que o acidente foi apenas um susto, para ela e para o filho.