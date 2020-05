Após saída de esposo, Rosângela Moro pede demissão de cargo no Governo

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Depois da saída do esposo Sérgio Moro do Ministério da Justiça, Rosângela Moro decidiu deixar o cargo que ocupava no Programa Pátria Voluntária do Governo Federal.

Rosângela era representante titular da sociedade civil no projeto que é coordenado pela esposa do presidente Michelle Bolsonaro. O trabalho é voluntário e envolve várias instituições públicas do Governo.

O pedido da demissão foi aceito e assinado por Walter Braga Netto, ministro da Casa Civil. A saída de Rosângela acontece em meio aos conflitos protagonizados por Bolsonaro e Moro que o acusou de tentar interferir em processos de investigação da PF, que investiga um dos seus filhos.