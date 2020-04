Após recorde de mortes, ministro da Saúde reconhece agravamento da Covid-19 no Brasil

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Uma semana após dizer que não via um crescimento explosivo nos casos de coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu que o Brasil vive um período de evolução da curva de casos e mortes em decorrência do novo coronavírus.

Nas últimas 24h, o país bateu recorde de mortes com 474 óbitos.

"O que tem que ficar claro é que é um número que vem crescendo. Há uns dias atrás eu falei que poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado. Mas como a gente tem a manutenção desses números elevados e crescentes, temos que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo com o agravamento da situação", afirmou.