Após ficar internado com coronavírus, pai reencontra filho e vídeo emocionante viraliza na web

Depois de ficar quase um mês internado com coronavírus, Filipe Augusto reencontrou seu filho, de apenas 5 anos, nesta segunda-feira (22) e a cena de muita emoção viralizou nas redes sociais.

Tudo começou quando Filipe descobriu um câncer no esôfago, em janeiro, deste ano. Ele fez o tratamento e deu tudo certo. No entanto, prestes a ter alta médica, ele fez uma tomografia e foi diagnosticado com coronavírus, de acordo com o Sistema Globo.

Filipe acabou ficando mais 28 dias internado sem ver o filho, o pequeno Luiz Filipe. “Às vezes ele abraçava o celular, ele falava que tava com saudade do papai. Minha esposa conta que às vezes ele chorava de noite e falava ‘Estou com saudade do papai”, diz Filipe em entrevista ao site. “Eu sentia muita falta desse contato físico com o meu filho.”

Depois de recuperado, pai e filho puderam se reencontrar e matar as saudades e o vídeo desse momento emocionou os internautas.