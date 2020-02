Presidente da Império Serrano abandona desfile e anuncia saída do cargo

O ano de 2020, com certeza não vai entrar para a história dos melhores anos da escola de samba Império Serrano. Isso porque além de ser um dos mais atrapalhados, o desfile da escola foi marcado por erros, confusões e o anúncio da saída da presidente Vera Lúcia Corrêa do comando da agremiação.

Durante o desfile, a escola teve uma série de problemas com as alegorias, fantasias e alas. Um deles, ocorreu na ala das baianas quem tiveram que desfilar sem as tradicionais saias porque a fantasia não chegou a tempo no local. O episódio provocou revolta e confusão e se tornou o assunto mais comentado do Twitter.

Indignada com o descaso, uma componente abordou Vera na saída de um dos carros de e fez duras críticas ali mesmo na avenida. A presidente constrangida se retirou do local antes mesmo que a apresentação da escola terminasse e sem dar explicações anunciou apenas que não vai mais se candidatar a presidência nas eleições que acontecem em maio.

A postura de Vera foi repudiada entre os membros da escola que consideraram ainda um total desrespeito ela ter abandonado o desfile enquanto todos ainda se apresentavam.