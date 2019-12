Após especial de Natal polêmico, produtora do Porta dos Fundos é alvo de coquetel molotov

A produtora responsável pelas produções do Porta dos Fundos foi atacada com dois coquetéis molotovs na madrugada desta terça-feira (24), na zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois explosivos caseiros foram jogados na fachada do prédio, segundo a assessoria de imprensa do grupo em informação repassada para site de notícias da Globo.

O grupo registrou o ato como crime de explosão no 10º Distrito Policial de Botafogo. Ainda conforme informações do grupo, o prédio foi atacado às 4h, e o fogo foi contigo por um funcionário que estava no prédio. O segurança comentou ao site da Globo que viu uma moto e uma picape passando no momento em que os explosivos foram arremessados.

O Porta dos Fundos condenou o ato de ódio e violência e disse que vai continuar “mais unido, mais forte e mais inspirado pela liberdade de expressão”.

O Especial de Natal do Porta dos Fundos deste ano, exibido no serviço de streaming Netflix, gerou inúmeras reclamações de evangélicos e demais religiosos por retratar Jesus homossexual.