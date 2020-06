Após descobrir gravidez com uma semana de diferença, mãe e filha dão à luz no mesmo dia

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Kátia da Silva e a filha, Natalie da Silva Pereira, já compartilharam muitos momentos juntas. Um dos mais especiais foi no começo desta semana, quando deram à luz juntas na Santa Casa de São Roque (SP).

Segundo um site de notícias do Globo, Kátia disse que as duas descobriram a gravidez com cerca de 10 dias de diferença. Primeiro, Natalie, de 21 anos, contou que estava esperando o segundo filho.

"Quando ela contou, eu fiquei até brava, porque ela já tem o nenê de três anos. Mas aí, passaram-se uns 10 dias e eu descobri que também estava grávida! A partir daí, fizemos tudo juntas, do pré-natal ao parto", diz a mãe.

Na terça-feira (9), mãe e filha entraram em trabalho de parto e, no mesmo centro cirúrgico, deram à luz juntas. "Meu filho, Henrique, nasceu primeiro e, logo depois, minha filha teve a Alice, minha neta", conta Kátia.

As duas devem receber alta do hospital nesta quinta-feira (11).