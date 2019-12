Após denúncias de golpe, empresa ligada a Ronaldinho Gaúcho bloqueia contas de clientes

Manaus/AM - Centenas de pessoas que realizaram investimentos altos em uma empresa de bitcoins que tinha Ronaldinho Gaúcho como garoto propaganda e levava seu nome, estão impedidos de sacar o dinheiro. Isso porque a 18K Ronaldinho é investigada por suspeita de operar por meio de um golpe conhecido como pirâmide financeira.

A estratégia é ganhar cerca de 2% de rendimento em cima do valor investido, além de ganhar prêmios como relógios caros e outros objetos conforme indicassem novos clientes para o negócio. O esquema todo seria baseado na movimentação de criptomoedas.

O problema é que a pirâmide é considerada crime e costuma levado dinheiro de muita gente. Foi o que aconteceu com a 18K Ronaldinho. Na mira da polícia, ela bloqueou os saques dos participantes e deu prejuízo de até R$ 200 mil para alguns investidores.

Muita gente que entrou no negócio e teve certo lucro no início, investiu tudo que tinha e ainda foi surpreendida pela notícia de que Ronaldinho tinha abandonado a empresa assim que as investigações começaram.

A maioria entrou porque acompanhou eventos da mesma, onde o ex-jogador da seleção participava e afirmava que tudo era seguro e que sua intenção era apenas de ajudar. Com os demais sócios vivendo nos Estados Unidos, a esperança que os investidores possam resgatar o que investiram é cada vez mais improvável.

Para a Justiça, Gaúcho diz que nunca autorizou que seu nome fosse envolvido nesse tipo de transação e que foi tão lesado quanto os clientes. Ele sustenta ainda que seu contrato com a empresa era apenas para publicidade e para a venda de seus produtos.