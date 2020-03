Após ataques a governadores, Bolsonaro parabeniza e pede união contra o coronavírus

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro moderou o tom nesta segunda-feira (23), ao conversar com chefes do Executivo nos estados e anunciou uma série de medidas para auxiliar os governos durante a pandemia do novo.

A conversa aconteceu após uma série de ataques e trocas de acusações entre o presidente e governadores, por conta das medidas adotadas pelos representantes dos Estados em relação à prevenção a Covid-19. Bolsonaro chegou até a parabenizar os governadores do nordeste pela cooperação e entendimento e completou dizendo que há necessidade de união neste momento.

"Todos nós queremos, ao final dessa batalha, sair fortalecidos”, disse Bolsonaro, que deve realizar ainda ao longo da semana uma nova reunião com os governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.