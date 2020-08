Aplicativo da Caixa fica instável em dia de liberação do saque do FGTS

Os beneficiários do auxílio emergencial e trabalhadores que recebem o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relataram dificuldades ao tentar utilizar o aplicativo Caixa Tem, nesta segunda-feira (10).

O app foi criado para facilitar a movimentação dos depósitos na conta Poupança Social digital, segundo o Sistema Globo. Ao tentar acessar, os usuários relataram que aparecia uma mensagem informando que o serviço estaria disponível em 30 minutos, o que não aconteceu.

A Caixa Econômica não comentou a suposta falha no app.