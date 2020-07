'Apenas uma brincadeira', diz menino de 12 anos identificado como 'Homem Pateta'

Wilson Lima e a teoria do nada

O menino de 12 anos identificado como um dos responsáveis do perfil do ‘Homem Pateta’ está arrependido e disse que tudo era “brincadeira” com os colegas da escola. De acordo com informações do R7, a criança foi identificada após denúncias registradas na delegacia.

Ainda segundo a publicação, a polícia descobriu que o celular utilizado pelo menino usando o personagem para ameaçar outras crianças pela redes sociais.

"Em um primeiro momento ele achava que era uma brincadeira. Depois, quando esteve na delegacia, ele 'tomou pé' da repercussão e pareceu arrependido. Os pais também desconheciam que ele estava realizando este ato infracional", comentou o delegado a reportagem.

Ele teria iniciado a “brincadeira” após assistir um vídeo e reproduziu o desafio.