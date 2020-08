Aos 55 anos, prefeito de Duas Barras morre de Covid-19

Luiz Carlos Botelho Lutterbach, 55, prefeito da cidade de Duas Barras, morreu vítima da Covid-19, na madrugada dessa terça-feira (11), no Rio de Janeiro.

Ele foi diagnosticado com a doença no último dia 22 de julho e rapidamente apresentou piora no quadro clínico, Nessa madrugada, ele acabou não resistindo e veio à óbito no Hospital São José do Avaí.

Lutterbach deixa esposa e três filhos, a cidade de Duas Barras está de luto oficial pelos próximos oito dias.